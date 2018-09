Teams kämpfen auch auf Boot und Bullen

Schwangen den Hammer: Die Kontrahenten bei der Spielshow „Schlag das Euro-Team“ in Bösel. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Bösel. Sie haben beide den Nagel auf den Kopf getroffen: Die Landjugend jedoch mehr als das Euro-Team. Eher krumm- statt eingeschlagene Nägel ließen Thorsten Lager und Corvin Linke zurück, aber nahmen die Niederlage zum Auftakt mit Humor.



Mit dem Klassiker „Hämmern" startete am Freitagabend die Spielshow „Schlag das Euro Team" anlässlich des 56. Festivals. 1000 Euro lagen im Jackpot und neben den Gastgebern und der Böseler Landjugend wollten sich auch das „Zeltlager Team" aus Altenoythe sowie der SV Hansa Friesoythe den Gewinn sichern.