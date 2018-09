Begegnung in Freundschaft und Respekt

Als Partnerland 2018 bei der Eröffnung: Das ukrainische Jugendorchester „Zoloti Surmy“ aus Kalusch (Ukraine) sorgte für fetzige Musik. Fotos: pi

Von Martin Pille



Bösel. Die Euro-Musiktage in Bösel haben schon viele Brücken in die europäische Welt gebaut – in seiner 56. Ausgabe blicken sie nun weiter gen Osten: Schwerpunkt des Musikfestivals ist die Ukraine. „Sa nas“. Mit diesem ukrainischen Trinkspruch „Auf uns“ hat am Donnerstagabend Landrat Johann Wimberg als Schirmherr das Festival eröffnet. „Willkommen Ukraine“, unter diesem Motto und bei ausgelassener Stimmung und natürlich mit viel Musik vom ukrainische Jugendorchester „Zoloti Surmy“ unter seinem Dirigenten Ivan Schalata nahm das größte Musikspektakel weit und breit seinen Anfang. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.