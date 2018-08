Euro unternimmt Abstecher an Talsperre

Premiere bei Euro: Das Orchester aus dem polnischen Lubawa freut sich auf das Freilichtkonzert. Foto: Euro Bösel

Bösel/Thülsfelde (mt). Für Musikfreunde ist es jedes Mal ein ganz besonderes Ereignis: das Freiluftkonzert, für das die Euro-Musiktage von Bösel einen Abstecher auf den Aktionsplatz an der Thülsfelder Talsperre unternehmen. Am Samstag, 8. September, spielt um 15 Uhr das Städtische Blasorchester „Stowarzyszenie miejska orkiestra deta“ aus Lubawa aus Polen im Schatten der Bäume. Das Freiluftkonzert ist kostenlos, es gibt aber eine begrenzte Anzahl von Sitzplätzen. Campingstühle können mitgebracht werden.Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.