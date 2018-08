OOWV legt bei Kläranlage Kehrtwende hin

Platzt aus allen Nähten: Das Böseler Klärwerk wird durch einen Neubau ersetzt. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) baut in der Gemeinde Bösel voraussichtlich bis zum Jahr 2021 doch eine komplett neue Kläranlage. Das kündigte der Regionalleiter des OOWV für den Landkreis Cloppenburg, Stefan Krauss, in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Umwelt, Planung, Bau und Verkehr an.



Noch zu Beginn des Jahres 2017 hatte Krauss eine Sanierung und einen Ausbau für 2018 in Aussicht gestellt. Nun die Kehrtwende: Die alte „unbestritten völlig überlastete Kläranlage“ werde, weil viel zu klein, abgebrochen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.