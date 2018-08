Maskottchen gibt Musiktagen ein Gesicht

Euro Bösel präsentiert seinen „EuBo“

Vor dem Euro-Denkmal: Der „EuBo“ präsentiert ab sofort die Musiktage. Foto: Pleye/Susanne Barsties

Von Claudia Wimberg



Bösel. Er spricht nicht, schaut aber immer freundlich und gibt den Euro-Musiktagen in Bösel ab jetzt ein Gesicht: der „EuBo“ (für Euro-Bösel-Bär). Das neue Maskottchen soll das Festival präsentieren und Markenbotschafter sein, informiert der Euro Bösel als Veranstalter. Gesichtet wurde der kuschlige Musik-Fan in Uniform bereits im Dorfpark, wo er allen Kindern fröhlich guten Tag sagte, die ihn am liebsten nicht wieder gehen lassen wollten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 10. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.