Ladendiebstahl: Junges Paar erwischt

Symbolfoto: dpa

Bösel (her). Diebstahlserie aufgeklärt: In den letzten Tagen fehlten in einem Böseler Lebensmittelmarkt immer wieder Flaschen von hochwertigem Alkohol. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Unbekannten bei ihren Taten gefilmt.



Am Mittwoch hat schließlich ein Angestellter die Diebe gegen 19.30 Uhr auf frischer Tat ertappt. Er sprach sie noch im Markt an. Daraufhin ergriffen sie sofort die Flucht, allerdings wurden sie durch die Friesoyther Polizei nach einer Fahndung festgenommen.



Es handelt sich um einen 18-Jährigen und dessen 17-jährige Freundin, die seit kurzem in Bösel wohnen. Während der Vernehmung räumten sie die Ladendiebstähle ein. Anschließend wurden beide wieder entlassen. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Ermittlungen zu weiteren möglichen Mittätern werden zurzeit geführt.