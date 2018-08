Buslinie nimmt wieder Fahrt auf

Symbolfoto: dpa

Landkreis Cloppenburg (mt). Der Landkreis Cloppenburg hat eine neue Buslinie zwischen Bösel und Wardenburg eingerichtet, die am Montag, 6. August, Fahrt aufnimmt. Von Montag bis Freitag werden vier Fahrtenpaare in beide Richtungen angeboten. Abfahrt bei der evangelischen Kirche in Bösel ist jeweils um 6.10, 8.20, 13.05 und 15.53 Uhr. In Wardenburg gibt es eine Anschlussmöglichkeit an die bestehende Linie 280 in Richtung Oldenburg.



Die Linie 918 ersetze damit innerhalb des Landkreises die im August 2017 aufgrund geringer Nachfrage eingestellte Buslinie 280.Nach Einstellung des Linienverkehrs habe sich jedoch herausgestellt, dass in den Reihen der Bevölkerung Bedarf an der Verbindung besteht. Mehr dazu