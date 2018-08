Tschernobyl-Kinder feiern Grillfete

Feierten fröhliches Fest: Franz Rielmann (rechts mit Kochmütze) und seine Helferinnen servierten Köstlichkeiten vom Grill. Die Tschernobyl-Kinder nutzten die Wartezeit und eroberten den Böseler Dorfpark. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Bei einer Grillfete haben sich jetzt die Tschernobyl-Kinder, die seit einigen Tagen im Landkreis Cloppenburg sind, und alle Gasteltern kennengelernt. Die Volksbank Bösel hatte hierfür ihren Parkplatz zur Verfügung gestellt, so dass die Kinder von da aus die Spielgeräte des Dorfparks nutzen konnten. Franz Rielmann (Bösel) und seine Helferinnen servierten gegrillte Köstlichkeiten.