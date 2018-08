Kinder aus Bösel kollabieren im Reisebus

Großeinsatz auf dem Autobahnrastplatz: Mehrere Notärzte behandelten die Jugendlichen aus Bösel Foto: Nonstopnews

Von Matthias Bänsch



Bösel/Wildeshausen. Der erlebnisreiche Ferientag im Heidepark Soltau endete für Kinder und Jugendliche am Montagabend mit einem Albtraum: Der Rückfahrt mit dem Doppeldeckerbus endete abrupt auf einem Autobahnparkplatz an der A1 bei Großenkneten. Mehrere Kinder klagten über Übelkeit, einige hätten sogar das Bewusstsein verloren.



Doch was war passiert? Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei Ahlhorn funktionierte die Klimaanlage des Busses nicht richtig. Die Folge: Die Hitze staute sich in dem Bus so sehr, dass sie laut Aussage von einigen Teilnehmern der Reise unerträglich wurde. Noch am Montagabend herrschten Außentemperaturen von deutlich über 30 Grad.



Der Doppeldeckerbus und drei weitere Kleinbusse, die die 126-köpfige Feriengruppe aus Bösel vom Heidepark Soltau zurück zum Zeltplatz in Dinklage bringen sollten, stoppten deshalb auf einem Rastplatz zwischen Wildeshausen und dem Dreieck Ahlhorner Heide.



Zunächst wurde nur ein Rettungswagen angefordert. Doch schon bald war klar, dass der allein nicht reicht. Es wurde ein Großeinsatz ausgelöst. Die Polizei sperrte den Rastplatz ab. Die Feuerwehr aus Ahlhorn rückt mit 30 Einsatzkräften aus. Rettungsdienste aus dem Landkreis Oldenburg schickten elf Rettungsfahrzeuge und mehrere Notärzte los, um die Kinder zu behandeln.



Zehn von ihnen wurden umgehend in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Rest der Gruppe wartete auf einen Ersatzbus mit einer funktionstüchtigen Klimaanlage. Erst dann konnte die Rückfahrt zum Schützenplatz Langwege in Dinklage fortgesetzt werden.



Doch auch hier kehrte keine Ruhe ein. Im Laufe des Abends beklagten weitere Kinder und Jugendlichen, dass es ihnen nicht gut gehen würde. Deshalb wählten die Betreuer der Gruppe erneut den Notruf. Fünf Rettungswagen und ein Notarzt aus dem Kreis Vechta eilten zum Zeltplatz. Drei weitere Kinder mussten wegen hitzebedingter Erschöpfung in Krankenhäuser gebracht werden. Erst gegen 1.50 Uhr entspannte sich die Lage.



Trotz allem darf man offenbar von einem großen Glück sprechen, dass die Rettungskräfte schnell zur Stelle waren. Denn nach Aussage der behandelnden Notärzte vor Ort hätte die Lage auch viel schlimmer ausgehen können. Bei derartigen Temperaturen im Fahrzeuginnern komme es nach der Bewusstlosigkeit unter Umständen auch sehr schnell zu einem totalen Kreislaufstilstand – eine solche Situation könne dann recht schnell sogar lebensgefährlich werden.