Großbrand vernichtet Halle in Bösel

Foto: Heiner Stix

Von Heiner Stix



Bösel. Ein Großbrand hat in Bösel die rund 1400 Quadratmeter große Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes vernichtet. Die Feuerwehr war mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort und konnte verhindern, dass auch ein benachbarter Stall niederbrannte. Der Brand entstand nach Angaben der Polizei vermutlich durch 1500 Quaderballen Stroh, die in der Halle eingelagert waren. Neben dem Stroh vernichtete das Feuer noch zwei PKW, einen Gabelstabler und zwei Quads, die in der Halle untergestellt waren. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.