Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Bösel

Foto: Heiner Stix

Bösel (hsx). Schwer verletzt wurden zwei Autofharer bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag auf der Jägerstraße in Bösel. Einer der Unfallbeteiligten, ein 50-jähriger Mann aus Garrel, musste mit dem Rettungshubschrauber in das Evangelische Krankenhaus nach Oldenburg gebracht werden. Der andere, ein 20-jähriger Mann aus Bösel, kam mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Cloppenburg. Beide Fahrzeuge waren nur mit dem jeweiligen Fahrer besetzt.