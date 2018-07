Schluck 09 genießt Getränke nun aus Pokal

Alle jubeln mit: „TSV Vorwärts Schluck 09“ nahm den Wanderpokal aus den Händen von SV-Vorsitzenden Gerd Stratmann (links) entgegen und feierte ausgelassen den Sieg. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Bei vielen Mannschaften blitzte noch die alte Klasse auf. So sahen die Zuschauer höchst unterhaltsame Spiele, bei denen größere Verletzungen ausblieben. Das Dorfpokalturnier in Bösel war zwar auch ein Wettbewerb der kuriosesten Mannschaftsnamen, letztlich aber doch ein sportlicher Vergleich. Wenn der „TSV Vorwärts Schluck 09“ nicht zwei Minuten vor dem Ende des Finales einen „Fox in the box“ in ihren Reihen und der gegnerische „Olli Pocher & Friends“-Torwart einen „Blackout“ sowie den einen und anderen Chancentod dabei gehabt hätten, wäre noch ein Elfmeterschießen fällig gewesen. So aber gewann die Böseler Clique den höchst unterhaltsamen Kick, Wanderpokal und 100 Euro, beschienen bereits vom nächtlichen Flutlicht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 16. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.