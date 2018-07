„Achtern Kamp“ geht in die nächste Runde

Hier werden demnächst Häuser wachsen: Im neuen Baugebiet „Achtern Kamp“ sollen noch in diesem Jahr 24 öffentliche und zwei private Grundstücke für die Wohnbebauung entstehen. Foto: hsx

Von Heiner Stix



Petersdorf. Das neue Baugebiet in Petersdorf, das sich südlich der Kampstraße und entlang der Hülsberger Straße erstreckt, geht in die nächste Runde. Die Ausschreibung für die Erschließungsarbeiten läuft, demnächst sollen die Kaufpreise für die Grundstücke ermittelt werden. Und auch der neue Straßenname steht fest: Die 24 öffentlichen und zwei privaten Grundstücke werden an der Straße Achtern Kamp liegen.



Der Zeitplan für die Erschließung des Areals ist ambitioniert, schließlich sind die infrage kommenden Unternehmen zumeist gut ausgelastet.