27-Jähriger in Bösel schwer verletzt

Foto: 261news / van Elten

Bösel (mab). Bei einem Unfall ist ein 27-Jähriger in der Nacht zu Montag in Bösel schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall gegen 1.30 Uhr auf der Overlaher Straße. Der Hamburger verlor in Fahrtrichtung Bösel die Kontrolle über seinen Golf. Warum, ist noch unklar. Fest steht: In den Unfall war kein weiteres Fahrzeug verwickelt.



In einer Rechtskurve geriet der Golf nach links von der Straße, drehte sich um 180 Grad und driftete in einen Graben. Am Ende des Grabens wurde das Auto herausgeschleudert und kam auf der Fahrseite liegend zum Stillstand. Ein Ersthelfer alarmierte die Rettungskräfte. Der Hamburger war in dem Wrack eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr Bösel musste ihn befreien. Die Overlaher Straße wurde für die Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt.