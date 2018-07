Böseler wird von Bussard angegriffen

Blutige Wunden am Kopf: Der Böseler Hans Wessels wurde beim Joggen von einem Bussard angegriffen. Foto: Martin Pille

Bösel (pi) – Zunächst spürt er nur den Windhauch der großen Schwingen, den dunklen Schatten über sich und dann ohne Vorwarnung aus heiterem Himmel die scharfen Krallen, die sich in seinen Kopf bohren und eine blutige Spur quer über den Schädel ziehen. Es ist ein Bussard, der ebenso geräuschlos, wie er gekommen war, in die nahe Eichen-Schonung abdreht. Das erinnert Hans Wessels ein wenig an Alfred Hitchcocks Film „Die Vögel“.



Genaus das ist ihm aber nun beim Joggen auf dem Weg "Zum Richtmoor" passiert. Er begab sich sofort in ärztliche Behandlung, um die Wunden zu desinfizieren und versorgen zu lassen. Schließlich hatten sich die Krallen tief in die Kopfhaut eingegraben. „Radfahrer und Jogger sollten in dieser Gegend auf der Hut sein“, rät Bösels Hegeringsleiter Dominik Hempen. „Die Vögel verteidigen dort aggressiv ihre Brut“, erklärte er. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 9. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon heute und exklusiv in der MT-App.