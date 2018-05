Windpark: Klage der Anwohner abgewiesen

Symbolfoto: dpa

Bösel (mt). Das Verwaltungsgericht Oldenburg hat am 4. Mai eine Klage von Anwohnern gegen die Errichtung und den Betrieb von 15 Wind­energieanlagen im Windpark Kündelmoor in der Gemeinde Bösel abgewiesen.

Wie das Gericht am Montag mitteilte, hatte der Landkreis im Genehmigungsverfahren für den Windpark in einer Vorprüfung festgestellt, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nicht erforderlich sei, weil erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen nicht zu befürchten seien. Der Landkreis habe dann die Errichtung und den Betrieb der insgesamt 15 Anlagen genehmigt und die sofortige Vollziehbarkeit der Genehmigung angeordnet. Der Antrag der Kläger auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes hatte keinen erfolg. Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Ausgabe vom 8. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.