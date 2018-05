LKW landet im Graben

Foto: Stix

Bösel (hsx). : Auf der Thüler Straße in Bösel landete ein LKW bei einem Überholversuch im Graben. Der 56-jährige LKW-Fahrer aus Friesoythe wollte einen Traktor mit Arbeitsgerät überholen. Gleichzeitig zog der 26-jährige Traktorfahrer aus Bösel sein breites Gespann in die Straßenmitte, da er nach links in den Wiesenweg abbiegen wollte. Der LKW kollidierte mit dem Zwillingsreifen des Treckers, kam von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Der Fahrer des LKW wurde leicht verletzt. Bei dem Traktor entstand nach Angaben der Polizei ein Totalschaden.