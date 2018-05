Bürgermeister geht es an den Kragen

Unerbittlich: Die Hohepriestern hatte kein Einsehen, Bürgermeister Hermann Block keine Chance. Foto: cl

Von Claudie Wimberg



Bösel. Die wilde Ehe des Verwaltungschefs passte der Hohepriesterin nicht und sie ließ die hölzerne Fessel anlegen. Die mittelalterliche Show gehörte zu den Höhepunkten der erfolgreichen Böseler Veranstaltung. Schon während der Eröffnung hielt die Hohepriesterin Ausschau nach Hermann Block. „Wer ist der Bürgermeister?, fragte die geistliche Würdenträgerin grimmig, im Schlepptau bereits einen Geächteten mit der Schandgeige um den Hals. Auch dem Verwaltungschef ging es gestern genauso an den Kragen und der Böseler Handwerker- und Bauernmarkt war Schauplatz des schauerlichen Szenarios.