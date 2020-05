HGV nutzt Netzwerke für neue Wege

Präsentieren vor dem Werbeschiff die neueste Aktion „Kauf vor Ort! Kauf in Barßel!“: Volker Hinz ( von links), Renè Hartmann, Bürgermeister Nils Anhuth, Michael Niemeyer. Foto. C: Passmann

Von Hans Passmann

Barßel. „Die Corona-Pandemie nimmt ihren Lauf und wir alle haben als Unternehmer oftmals mehr Nachteile als Vorteile. Aber solche Situationen sind zugleich immer negativ und positiv“, sagt der Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins (HGV) Barßel, Volker Hinz. Daher habe der Vorstand aktuell ein paar Neuerungen parat: „HGV goes social“ auf Instagram und Facebook sowie die Aktion „Kauf in Barßel – unsere Aktion und Gewinnspiel“.

„Was lange überfällig war, ist nun endlich gestartet. Wir haben ab sofort Accounts in den beiden sozialen Netzwerken und freuen uns auf das ‚Liken‘ von Beiträgen, auf Follower und eigene Posts“, so Hinz. Der HGV ist davon überzeugt, dass auch nach dem Ende der Corona-Krise das Thema „Online-Präsenz“ weiterhin wichtig sein wird. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 05. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.