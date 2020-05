Auf Milchhof stehen Kühe vor der Kamera

Leidenschaftliche Landwirtin: Anita Lucassen steht für Transparenz und dafür gerne in der Öffentlichkeit. Foto: cl

Von Claudia Wimberg

Elisabethfehn/Kreis Cloppenburg. „Das ist ein Kalb von Marlena“, stellt Sonja vor. „Eine unserer besten Kühe“, erklärt die Achtjährige weiter und streichelt dem zwei Wochen alten Nachwuchs vorsichtig über die feuchte Nase. „Ja, ein tolles Tier“, bestätigt Anita Lucassen die Ausführungen ihrer Tochter und erinnert sich mit Blick auf besondere Kühe gerne auch an „Barbara“, die ein biblisches Alter von 14 Jahren vorweisen konnte und damit nicht zuletzt Namensvetterin Barbara Hendricks beeindruckte.

Die damalige Bundesumweltministerin kündigte 2017 kurzerhand ihren Besuch auf dem Elisbethfehner Hof an, nachdem sich Anita Lucassen in einem persönlichen Schreiben deutlich zu den Bauernregeln positioniert hatte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 02. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.