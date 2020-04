„Sonne“ macht sich auf in die Kälte der Arktis

Herausforderung: Kapitän Nils Aden aus Barßel fährt mit der „Sonne“ in die Arktis, damit das Forschungsteam auf der „Polarstern“ ausgetauscht werden kann. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann

Barßel. In besonderer Mission wird Mitte Mai Kapitän Nils Aden aus Barßel unterwegs sein. Er ist der erste Offizier auf dem modernsten Forschungsschiff der Welt, der „Sonne“, die auf der Meyer-Werft in Papenburg gebaut und 2014 in Wilhelmshaven in Dienst gestellt wurde. Mit der „Sonne“ macht sich Aden auf den Weg zur Insel Spitzbergen. An Bord neben der Besatzung das rund 100-köpfige Expeditionsteam, das das derzeitige Personal auf dem Forschungsschiff „Polarstern“ ablösen wird.

Das aktuelle Expeditionsteam sitzt an Bord der „Polarstern" aufgrund der Corona-Pandemie derzeit im Eis der Arktis fest und der geplante Team-Austausch des dritten Teams musste verschoben werden.