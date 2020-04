„Das große Krabbeln“ zieht in Forst um

Stehen unter Schutz: Forstamtmann Enno Striowsky (Mitte) und sein Kollege Gerrit Peters (rechts) siedeln die roten Ameise um. Mathias Ollermann schaut ihnen über die Schulter. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann

Elisabethfehn. Sie gelten als „Gesundheitspolizei im Wald“, denn sie erfüllen eine wichtige Aufgabe im Naturkreislauf: die roten Waldameisen. Doch wer sie auf dem eigenen Grundstück hat, dem krabbeln die kleinen Tiere oft im Weg herum. So auch bei Mathias Ollermann an der Mühlenstraße Elisabethfehn.

Hinter seinem Haus hat er bei einem Holzstapel einen großen Ameisenhügel entdeckt. „Die kleinen Tiere krabbelten munter herum. Ich hatte ein wenig Befürchtung, dass sie auch in die Nähe des Hauses kriechen könnten. Da die Tiere unter Naturschutz stehen, konnte ich den Ameisenhügel nicht einfach so entfernen", sagt Ollermann.