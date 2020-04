Schleuse besteht ihre erste Bewährungsprobe

Erleichterung: Die erste Probeschleusung mit der „Jantina“ in Osterhausen hat reibungslos geklappt. Foto: M. Passmann

Von Hans Passmann

Barßel. Sicher und routiniert bugsierten am Donnerstagabend Heinz Dieter Elsen, Justus Haak und Antje Hoffmann vom Orts- und Verschönerungsverein (OVE) Elisabethfehn die vor 120 Jahren in Holland gebaute Skutje „Jantina“ durch die neu gebaute Schleuse in Osterhausen. Die Probeschleusung des 14,88 Meter langen und 3,35 Meter breiten Schiffs, das dem Moor- und Fehnmuseum Elisabethfehn gehört, war die erste Bewährungsprobe für die für rund 1,8 Millionen Euro erneuerte Schleuse im Elisabethfehnkanal. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. April– entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.