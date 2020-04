Kulturscheune mit Künstlern aus aller Welt

Erinnern sich an 20 erfolgreiche Jahre: Rainer und Barbara Pagel vor ihrer im Jahr 2000 gegründeten Kulturscheune.Foto: Passmann

Von Hans Passmann

Barßel. 30 Konzerte, 117 Theateraufführungen und fünf Kabarettveranstaltungen: Die Bilanz nach 20 Jahren Kulturscheune Barßel, die sich in der Region mit stets steigenden Zuschauerzahlen etabliert hat. „Künstler sind es, die unseren schönsten Träumen eine Gestalt geben. Ihnen wollen wir einen Raum geben“, berichten Barbara und Rainer Pagel.

Unter dieser Philosophie gründeten die beiden Barßeler im Mai 2000 die Kulturscheune. Erstes Event: Ein Konzert der Celtic-Folk-Gruppe „Golden Bough" aus den USA. Die traditionelle Harfe, das Violin- und Gitarrenspiel sowie der vielstimmige Gesang der Künstler begeisterten auf Anhieb.