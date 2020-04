Im Urlaub mit dem Elend konfrontiert

Vor Ort in Kenia: Ehefrau Jenny von Kindern umringt und mit einem Baby im Arm. Foto: Passmann/Privat

Von Hans Passmann

Harkebrügge. „Das alles kann es doch nicht sein“, sagte sich vor gut anderthalb Jahren Eddy Schmiemann aus Harkebrügge bei seinem Urlaub an der südlichen Küste Kenias. Dort weilte der Harkebrügger mit einer Gruppe zum Kitesurfen. Doch es wurde nicht nur über Wellen geritten, sondern die Gruppe schaute sich auch im Hinterland um – und war erschrocken vom Elend mitten im Busch im Bezirk Kwale, weit abseits der großen Hotels am kristallklaren Wasser des indischen Ozeans.

„In Ukunda leiden die Menschen Hunger. Trinkwasser ist oft viele Kilometer entfernt und häufig verunreinigt. Medizinische Versorgung ist ein teures Gut, das für viele unbezahlbar ist", weiß Eddy Schmiemann. Kinder hätten oft keine Möglichkeit, zur Schule zu gehen, um dem Kreislauf der Not zu entkommen.