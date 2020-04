Hundehalter müssen ihr Tier im Griff haben

Leinenzwang: Nicht alle sind einsichtig

Unbedingt einhalten: Barßels Hegeringleiter Rudi Schulte (rechts), sein Stellvertreter Heiner Block (links) und Naturschutzobmann Heinz Hinderks weisen auf die Leinenpflicht hin. Große Schilder in den Revieren machen darauf aufmerksam. Foto: Passmann

Von Hans Passmann und Heiner Stix



Barßel/Altenoythe. Seit dem 1. April gilt im Wald und in der freien Landschaft der Leinenzwang: Hunde dürfen bis zum 15. Juli nicht frei herumlaufen. Darauf weist der Vorsitzende des Hegerings Barßel, Rudi Schulte, hin. In der sogenannten Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit müssten die Vierbeiner in Feld und Forst angeleint werden und bleiben, erläutert Schulte. Das gelte auch für die Wege und Straßen, die an Grünflächen, Weiden und Wäldern entlang- beziehungsweise hindurchführen. Rechtsgrundlage sei das niedersächsische „Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung".