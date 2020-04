Bienenalarm auf dem Barßeler Friedhof

Einige Besucher sind angesichts der vielen Insekten alarmiert / Experte gibt Entwarnung

Kontrolle des Experten: Mit einer kleinen Schaufel schaut Antonius Primus in die Bruthöhle der grauen Sandbiene auf dem Friedhof in Barßel. Foto: Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Bienenalarm auf dem katholischen Friedhof der Kirchengemeinde St. Ansgar in Barßel: Es summt und brummt nur so von grauen Sandbienen. Tausende schwirren über die freien Sandflächen und Wege. Es geht lebhaft zu. Die Bienen haben den Friedhof für sich als kleines Paradies entdeckt. So manchen Friedhofsbesucher haben die kleinen Insekten, die unter Naturschutz stehen, in den vergangenen Tagen aber auch in Angst versetzt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 16. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.