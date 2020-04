Apotheker reicht Tabletten durchs Fenster

Neue Wege: In Coronazeiten bietet Apotheker Henning Schünemann (im Auto sitzend) bei seiner Apotheke für die Kunden eine Art ­Drive-In-Schalter an. Foto: C. Passmann

Barßel (mp). Im Abstand von wenigen Minuten fahren die Autos beim „Drive-In-Schalter“ der Cosmas-Apotheke an der Langen Straße in Barßel vor. Die Kunden steigen nicht aus. Die Mitarbeiterinnen kommen zum Wagen, nehmen Rezepte oder sonstige Wünsche entgegen, verschwinden im Ladeninnern und kehren mit dem Gewünschten samt Kartenlesegerät fürs Bezahlen zurück. Das Ganze geht fix, ohne Körperkontakt und mit dem nötigen Abstand.



„Sie sitzen, wir flitzen", lautet in Coronazeiten die Devise von Apotheker Henning Schünemann. Diesen Service bietet er nicht nur in seiner Barßeler Apotheke, sondern auch in der Saterland-Apotheke in Ramsloh.