Experte bringt der Orgel die Pfeifentöne bei

Die Orgel in der Barßeler Pfarrkirche wird gründlich gereinigt: Pastor Ludger Becker (links) und Orgelbaumeister Willehard Schomberg schauen sich die Pfeifen an. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Die Kirchenorgel in der katholischen Kirche Ss Cosmas und Damian in Barßel schweigt in den nächsten Wochen. Schon allein wegen der Coronakrise, denn das Bistum Münster hat angeordnet, dass alle Kirchen bis zum 1. Mai für Gottesdienste geschlossen bleiben. Doch das ist nur ein Grund.



Ausschlaggebend ist vielmehr das Alter der Orgel. Mittlerweile ist das Schleifladeninstrument mit mechanischer Spieltraktur und elektrischer Registersteuerung fast 57 Jahre alt und da ist es an der Zeit, dass die Königin der Musikinstrumente wieder einer Generalüberholung unterzogen wird. Das übernimmt Orgelbaumeister Willehard Schomberg aus Kamperfehn.