Steine setzen Lichtblick in düsterer Zeit

aden zum Mitmachen ein: Nicole Scheunemann und Sohn Noah hoffen, dass die Steinkette weiter wächst und es bis zum Leuchtturm „Rote Sand“ auf der Landzunge schafft. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann

Barßel. Kleine bunt bemalte Steine am Wegesrand brachten Nicole Scheunemann und ihren Sohn Noah auf eine besondere Idee: „Das können wir auch machen. Steine sammeln, zu Hause bemalen und dann auslegen“, sagten sie sich. Sie habe zuvor schon gelesen, dass es andernorts solche Aktionen gibt und hätten spontan einige Steine verziert, erklärt Nicole Scheunemann.

Ein Ort, wo die Steine auslegt werden können, hatte die Barßelerin schnell ausgemacht: entlang des Fußweges am Bootshafen in Barßel, der zum Leuchtturm „Rote Sand" auf der Landzunge führt. Dort bildet sich nun eine lange Schlange aus bunt bemalten Steinen unterschiedlichster Formen. Gerade in den jetzt eher düsteren Zeiten ein Lichtblick, meint die junge Mutter.