Ferienpark am Harkebrügger See wächst

Es geht voran: Haus um Haus entsteht in dem Ferienpark am Harkebrügger See.Foto: C. Passmann

Harkebrügge (mp). Von wegen still ruht der See: Stillstand gibt es auf den Baustellen im Ferienpark am Harkebrügger See trotz der Corona-Krise nicht. Gleichwohl wird darauf geachtet, dass die Kontakte so gering wie möglich gehalten werden. „Aber dennoch muss es weitergehen", sagt Stefan Eilers, Geschäftsführer von SE Immobilien, der den Ferienpark am Harkebrügger See baut. „Die Leute möchten natürlich ihre Häuser so schnell wie möglich fertig haben. Daher setzten wir Stein auf Stein", erklärt Stefan Eilers.