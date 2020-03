Trotz Krise trudeln noch Anfragen ein

Nichts geht mehr: Sperrböcke verhindern den Zugang zum gesperrten Wohnmobilstellplatz am Barßeler Hafen. Foto: C. Passmann

Barße (mp)l. Vor gut zwei Wochen hat sich der Ausschuss für Tourismus der Gemeinde Barßel noch mit der Frage beschäftigt, wo in Hafennähe weitere Plätze für die Urlauber mit ihrem Wohnmobil geschaffen werden können. Als Standort kamen die Bereiche bei den Fischteichen oder auf der Grünfläche zum Tennisgelände in Frage (MT berichtete). Doch in Zeiten von Corona rücken diese Überlegungen erst einmal in den Hintergrund.



Die Gemeinde Barßel hat den Reisemobilstellplatz sowohl direkt am Barßeler Hafen als auch auf dem Gelände der ehemaligen Volksschule geschlossen. Sperrböcke sind zu den Einfahrten aufgestellt. Einige Urlauber versprechen Abstand zu halten, aber Monika Weerts muss allen Anfragen eine Absage erteilen. Allerdings erlebt sie auch viel Positives von den Stammgästen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.