Mühlenjungs basteln am „gehenden Werk“

Im kleinen Kreis: Die freiwilligen Mühlenhelfer des Arbeitskreises haben sich an die Arbeit gemacht. Die Einzäunung muss erneuert werden. Das Foto ist vor den aktuellen Einschränkungen des öffentlichen Lebens entstanden. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Der Winter neigt sich dem Ende entgegen, der Frühling ist da und das war für die Mitglieder des Arbeitskreises „Mühle“ des Bürger- und Heimatvereins Barßel eigentlich auch immer das Startzeichen, wieder ans Werk zu gehen. Im kleinen Kreis waren sie bislang erneut im Einsatz, um das Baudenkmal mit den vier Mühlenflügeln weiter auf Vordermann zu bringen. Dabei haben Hans-Wolfraum Thieben, Franz Cloer, Karl-Heinz Schleunes, Hinrich Grüßing und Johannes Sobing eigentlich gar keine Winterpause eingelegt. Selbst in der kalten Jahreszeit waren die ehrenamtlichen Mühlenhelfer – wenn auch nicht regelmäßig – in der Mühle anzutreffen. „Ran an die Mühle“ sollte es jetzt eigentlich bei den wöchentlichen Montagstreffs heißen. Doch Corona schränkt auch ihre Aktivitäten deutlich ein.



