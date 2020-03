Schleuse liegt erst mal auf dem Trockenen

Ungewohnter Anblick in Elisabethfehn-Dreibrücken

Ungewohnter Anblick: Die Schleuse „Elisabethfehn-Dreibrücken“ wird derzeit trockengelegt, damit vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Meppen eine Bauwerksuntersuchung vorgenommen werden kann. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Elisabethfehn. Der Elisabethfehnkanal gilt als eine der schönsten und attraktivsten Wasserstraßen in Nordwestdeutschland. Als Teil des ehemaligen Hunte-Ems-Kanals ist der Elisabethfehnkanal der einzige noch voll schiffbare Fehnkanal in Deutschland. Sehr beliebt ist er besonders bei Sportbootfahrern, die auf der Route fünf Brücken, darunter eine Eisenbahnbrücke, und vier Schleusen passieren müssen. Doch die Ensemble, die den Kanal prägen, verursachen zum Teil umfangreiche Reparaturarbeiten, wie jetzt an der Schleuse in Höhe von „Dreibrücken“ in Elisabethfehn zu sehen ist. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 20. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.