Storchenpaar liefert sich Revierkämpfe

Meister Adebar duldet bislang keine Nachbarn im zweiten Nest

Vertreibt Nachbarn: Das erste Storchenpaar hat sich auf dem Nest bei der Mühle in Barßel niedergelassen. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Tiere wissen den Heimvorteil zu nutzen – und verteidigen ihr Revier. Das gilt auch für den Weißstorch. Die Männchen besetzen ihre alten Horste und wenn ein fremder Konkurrent ihn schon für sich in Anspruch nimmt, kommt es zu heftigen Kämpfen. Das ist zurzeit auch in Barßel bei der Ebkenschen Windmühle zu beobachten.