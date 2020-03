„Kleiner HSV“ nimmt Kurs auf großes Jubiläum

Am Start: Beim Harkebrügger Sportverein laufen die Vorbereitungen für das Jubiläum auf Hochtouren. Vorstand und Chronikgremium sichten schon mal die ersten Fotos: (von links) Torsten Thomann, Heinrich Block, Hubert Ideler und Werner Tholen. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Harkebrügge. Der Harkebrügger Sportverein, im Volksmund auch als „Kleiner HSV“ bezeichnet feiert Geburtstag. Er wird 100 Jahre alt. Doch das sieht man dem rührigen Verein nicht an. Er ist jung geblieben, denn das Vereinsleben ist aktiv und vielfältig. Gefeiert wird das Jubiläum vom 10. bis 12. Juli im heimischen Waldstadion. Die Vorbereitungen im Rot-Weißen Club laufen bereits auf Hochtouren. Los gehen soll es am Freitag, 10. Juli, mit einer Charts-Revival-Party im Festzelt beim Waldstadion. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 3. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

