70 neue Bauplätze sind geplant

Vorbereitungen laufen: An der Westmarkstraße entsteht demnächst ein neues Baugebiet. Foto: Passmann

Von Hans Passmann



Barßelermoor. Noch sieht alles Grün aus. Die Pferde genießen das Gras. Doch das Bild dürfte sich demnächst ändern. An der Westmarkstraße in Barßelermoor. werden bald Wohnhäuser aus der Erde schießen. Dort entsteht das neue Baugebiet „Barßelermoor - südlich Westmarkstraße“. Etwa 70 Grundstücke sind für eine Wohnbebauung ausgewiesen. Die Gemeinde Barßel hat die Bauleitplanung auf den Weg gebracht. Wohngrundstücke ab 500 Quadratmeter sind vorgesehen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 2. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.