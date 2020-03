Barßel bei Weltmeisterschaften am Start

Blickt auf ein aktives Jahr zurück: der Vorstand mit (von links) Renè Thoben, Andreas Hellweg, Thomas Pekeler, Gertrud Kopka, Hubert Niemeyer, Jannik Mansholt, Mai Schröder, Maik Nehus, Katrin Bergmann und Henny Sobing. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Auf ein erfolgreiches Vereinsjahr haben die Mitglieder der Ortsgruppe Barßel der Deutschen-Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) auf der Generalversammlung im Vereinsheim zurückgeblickt. Auf zahlreichen Rettungswettkämpfen konnte man sie sich bestens in Szene setzen, wie der Vorsitzende Hubert Niemeyer in seinem Jahresbericht unterstrich. Mit Jan Naumann und Anna Krauss sind zwei Rettungsschwimmer im Landeskader und fahren zu den Weltmeisterschaften nach Italien. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 2. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.