Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Foto: Nordwestmedia-TV/van Elten

Barßel (mab). Nach einem schweren Verkehrsunfall am Samstagnachmittag ist in Barßel ein Rettungshubschrauber gelandet: Er brachte einen 25-Jährigen in Westersteder Krankenhaus. Der Motorradfahrer hatte bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen erlitten.



Nach ersten Erkenntnissen am Unfallort war der 25-Jährige mit seinem Bike auf der Hauptstraße unterwegs. Offenbar erkannte er zu spät, dass vor ihm ein Auto abbremste, um abzubiegen. Das Motorrad fuhr mit voller Wucht in das Heck des Wagens, der 25-Jährige wurde auf die Straße geschleudert. Die Fahrerin des Wagens erlitt einen Schock. Neben den Rettungskräften und der Polizei waren auch Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams an der Unfallstelle.