Ebkensche Mühle liefert reichlich Lehrstoff

Wissen vertieft: Die zukünftigen „Freiwilligen Müller“ inspizierten die Ebkensche Windmühle. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Längst dienen die Mühlen nur noch äußerst selten ihrem ursprünglichen Zweck, vielmehr haben sie einen neuen Stellenwert in der Heimatpflege und dem Fremdenverkehr gewonnen. Dabei könnten sie – weil häufig noch voll funktionsfähig – auch heute noch Korn zu Mehl verarbeiten. Damit dies interessierten Besuchern demonstriert werden kann, kommen – auch im Oldenburger Münsterland – ehrenamtliche Mühlenfreunde als „Freiwillige Müller“ zum Einsatz.



Voraussetzung ist eine fundierte Ausbildung. In Zusammenarbeit mit Kreisheimatbund, Kreismuseum und Heimatvereinen sowie der Mühlenvereinigung Niedersachsen/Bremen hat die Volkshochschule Syke einen Müllerlehrgang in Bruchhausen-Vilsen für freiwillige Müller gestartet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.