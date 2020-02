Ideen reichen von Kita bis zum Heuhotel

Unterschiedliche Ideen: Für das Müllerhaus gibt es verschiedene Nutzungskonzepte. Foto: M. Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Seit gut einem Jahr ist die Gemeinde Barßel Eigentümerin der Ebkenschen Windmühle aus dem Jahre 1717. Die Türen des Müllerhauses, in dem sich bis dato eine Gastronomie befand, sind geschlossen. Lediglich die Mühle wird derzeit vom Arbeitskreis Mühle des Bürger- und Heimatvereins Barßel betreut und auf Vordermann gehalten. Doch das gesamte Mühlenensemble mit Mühle, Müllerhaus und angrenzendem Pferdestall soll in Zukunft wieder mit Leben gefüllt werden. Dazu hatte die Gemeinde Barßel zu einem Ideenwettbewerb aufgerufen.