Barßel: Gebäude brennt erneut

Foto: Kröger

Barßel (mt). Zu einem Dachstuhlbrand musste die Feuerwehr Barßel in Nacht zu Sonntag um 3.40 Uhr in die Gorch-Fock-Straße in Elisabethfehn ausrücken. Bereits im September hatte es dort ein Feuer gegeben, weshalb das Haus unbewohnt war. Zwischenzeitlich mussten die Nachbarn wegen der starken Rauchentwicklung ihre Häuser für zwei Stunden verlassen.



Die Barßeler Wehr wurde von der Feuerwehr Friesoythe mit zwei Fahrzeugen und der Drehleiter unterstützt. Das DRK war mit drei Sanitätern vor Ort. Am Haus entstand Totalschaden. Die Brandursache wird nun untersucht. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.