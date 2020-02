Transporterfahrer hatte 3,21 Promille

Symbolfoto: dpa

Barßel (mab). Die Polizei hat am Dienstagnachmittag einen 38-Jährigen aus Ostrhauderfehn aus dem Verkehr gezogen, weil dieser sich offenkundig sturzbetrunken ans Lenkrad seines Transporters gesetzt hatte. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, meldete sich eine Autofahrerin gegen 13.15 Uhr bei der Polizei. Sie hatte beobachtet, wie der Transporter in Schlangenlinien auf der Wittensander Straße in Richtung Bollingen unterwegs war. Dabei sei der Transporter mehrmals in den Gegenverkehr geraten.



Die Polizei konnte wenig später den 38-jährigen Fahrer stoppen. Der anfängliche Verdacht, dass der Mann betrunken am Steuer saß, bestätigte sich beim Test am Alkomaten. Ergebnis: 3,21 Promillie. Die Beamten kassierten an Ort und Stelle nicht nur den Führerschein, sondern auch die Autoschlüssel. Jetzt wird ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Polizei sucht weitere Autofahrer, die durch die Fahrweise des 38-Jährigen gefährdet wurden. Hinweise an die Polizei in Barßel unter 04499/9430.