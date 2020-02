Im Barßeler Bad schlagen die Wellen hoch

Das Wasser brodelte nur so: Das Indoor-Drachenbootrennen im Barßeler Hallenbad war eine Riesengaudi. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Die Wellen schlugen am Sonntagnachmittag im Hafenbad Barßel hoch. Nicht nur im Wasser, sondern auch bei Aktiven und Zuschauern des Indoor-Drachenbootrennens brodelte es ordentlich. Zehn Teams gingen an den Start, darunter auch die Mannschaft des Veranstalters, die „Fopac Dragons“ aus Barßel. Die Wassersportler von der Soestie konnten am Ende mit ihrem zweiten Platz gut leben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.