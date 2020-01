Feuer zerstört verlassenen Hof in Harkebrügge

Foto: Nordwestmedia-TV/van Elten

Harkebrügge (mab). Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehren aus Barßel und Friesoythe: Gegen 4.50 Uhr wurde ein Feuer auf einem verlassenen Hof in Harkebrügge gemeldet. Als die Einsatzkräfte auf dem ehemaligen Gehöft an der Straße Zum Walde eintrafen, stand das „stark sanierungsbedürftige Gebäude“ bereits in Vollbrand, teilte die Polizei am Freitagvormittag mit.



Die rund 45 Einsatzkräfte standen während der Löscharbeiten vor erschwerenden Herausforderungen. Das Gebäude stand inmitten von mehreren Bäumen. Außerdem stand in direkter Nähe kein Löschwasser zur Verfügung. Es mussten Schläuche mit einer Länge von rund einem Kilometer verlegt werden. Mit den Tanklöschfahrzeugen wurde ein Pendelverkehr vom nächsten Brunnen zum Brandort eingerichtet. Von einer Drehleiter aus wurde das Feuer von oben gelöscht.



Die Polizei schätzt den Brandschaden auf rund 30.000 Euro. Ob das Feuer durch Brandstiftung entstand, ist jetzt Gegenstand der polizeilichen Untersuchung. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, erklärte Polizeisprecher Hendrik Ebmeyer.