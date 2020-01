Storchenfreunde müssen sich sputen

Müssen sich sputen: In luftiger Höhe bereiten Peter Haak (links) und Gregor Hibben das Nest vor. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Sputen mussten sich die Mitglieder des Freundeskreises der Freiwilligen Feuerwehr Barßel, als sie am Montag die Wohnstube für den Storch bei der Ebkenschen Windmühle wieder herrichten wollten. „Als wir eintrafen, kreiste Meister Adebar schon um die Mühle und setzte sich dann auf das da noch nicht hergerichtete Nest“, freut sich Heino Weyland, Initiator der Storchennester bei der Galerie-Holländer-Mühle über den schon frühen Besuch des Glücksbringers. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 29. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.