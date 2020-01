Hetta nach Schönheitskur im alten Glanz

Beliebtes Vereinsschiff des Wassersportclubs Soeste liegt zurzeit auf dem Trockendock in Reekenfeld

In den Oldenburger Farben: Das Kielschiff Hetta liegt zurzeit im Trockendock. Demnächst soll es zurück nach Barßel gehen. Foto: Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Der ganze Stolz des Wassersportclubs (WSC) Soeste ist das Kielschiff MS Hetta. Doch es ist nicht irgendein Schiff, sondern für die Mitglieder ein schwimmendes Vereinsheim. Die wenigsten Wassersportvereine- oder Clubs dürften darüber verfügen. Auf den Schiffsplanken der Hetta", die schon weit über 100 Jahre auf dem Buckel hat, fühlen sich die Vereinsmitglieder sicher und wohl. Vor Anker liegt der rund 20 Meter lange Kahn, der von einem 145 PS-Starken Mercedesmotor mit sechs Zylinder angetrieben wird, im Sportboothafen von Barßel. Doch derzeit ist die Anlegestelle verwaist. Die „Hetta" liegt auf dem Trockendock in der Werft Jachtservice Siemer in Reekenfeld.