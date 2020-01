Störungen am Bahnübergang bald passé

Mehr Sicherheit: Am Bahnübergang im Zentrum von Barßel werden Halbschranken und eine Lichtzeichenanlage mit elektronischer Akustik installiert. Foto: Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Verkehrsteilnehmer sollen künftig die Gleise im Zentrum von Barßel sicherer überqueren können: Die Emsländische Eisenbahn (EEB) installiert am Bahnübergang zwischen der Lange und der Friesoyther Straße (L 832) eine moderne Lichtzeichenanlage Gelb/Rot, Halbschranken und eine elektronische Akustik.

Die Bahnstrecke zwischen Sedelsberg und Ocholt wird derzeit neben dem Güterverkehr der EBB auch von der Museumseisenbahn Ammerland-Barßel-Saterland für Nostalgiefahrten genutzt.