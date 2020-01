62-Jähriger muss (wieder) ins Gefängnis

Symbolfoto: dpa

Barßel/Oldenburg (ma). Wegen illegalen Waffenbesitzes muss ein 62 Jahre alter Mann aus Barßel für sechs Monate ins Gefängnis. Dieses, zunächst vom Amtsgericht in Cloppenburg gefällte Urteil hat das Oldenburger Landgericht am Montag in zweiter Instanz bestätigt. Die Berufung des Angeklagten gegen das erstinstanzliche Urteil wurde verworfen. Der Angeklagte, der 25-mal vorbestraft ist, hat insgesamt mehr als sieben Jahre seines Lebens im Gefängnis gesessen. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 14. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.