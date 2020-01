Rathausneubau wird „ein dicker Brocken“

Pläne für 2020: Der Neubau des Rathauses wird ein dicker Brocken für die Gemeinde. Den Entwurf zeigen (von links) Michael Sope, Markus Wichmann, Michael Quappe und Nils Anhuth. Foto: Passmann

Von Claudia Wimberg



Barßel. Positiv ist bei der Gemeinde Barßel das abgelaufene Jahr verlaufen. Allerdings hat sich der Schuldenstand um zwei Millionen auf rund 12,8 Millionen Euro erhöht. „Ein „dicker Brocken" ist der Neubau des Rat- und Bürgerhauses. Während das Gebäude der Arbeiterwohlfahrt in diesem Jahr abgerissen wird, um den Neubau Platz zumachen, folgt der Spatenstich zum Neubau 2021, so Anhuth.